CMTU instala 22 lixeiras no entorno do Lago Igapó I

Recipientes feitos com material reciclado visam facilitar serviço de limpeza na região deste cartão postal de Londrina

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizou na manhã desta quinta-feira (19) a instalação 22 lixeiras na Rua da Canoagem, no entorno do Lago Igapó I, entre a barragem do Lago e a base da Guarda Municipal (GM), na região Sul de Londrina. O serviço envolveu a colocação de 20 cestos de 18 litros, feitos com a reutilização de latas de tinta, e outros dois, com um metro de largura por dois de comprimento, confeccionados a partir de placas de trânsito danificadas.

Segundo o gerente de Limpeza da CMTU, Álvaro do Nascimento, a região em que o trabalho foi realizado registra grande circulação e aglomeração de pessoas, principalmente aos finais de semana. “Percebemos que, quando nossa contratada iniciava a limpeza da área às segundas-feiras, a quantidade de lixo espalhada no chão era muito grande. Em muitos casos, os cidadãos até tentavam depositar os resíduos no local correto, mas as lixeiras não davam conta e acabavam transbordando”, afirmou.

Ele explica que a atividade no Lago Igapó I veio para reforçar a disponibilidade de recipientes para a acomodação do lixo e para substituir os mobiliários que se encontravam danificados. “Além da quantidade de lixeiras que era insuficiente, muitos cestos estavam completamente estragados devido à ação de vândalos”, enfatizou. O gerente conta ainda que, além de facilitar as atividades de limpeza por parte dos trabalhadores, a implantação visa incentivar que os detritos sejam depositados no lugar correto, já que as lixeiras maiores contêm a frase “jogue aqui o seu lixo”, escrita na cor vermelha para chamar atenção.

Além de contribuir com a conservação da cidade, outro ponto positivo do serviço é o reaproveitamento de latas de tintas usadas na pintura de vias, e de antigas placas de sinalização que foram inutilizadas nas ruas por causa de ações de vandalismo, colisões e outros acidentes de trânsito. Cada par de lixeiras, entre mão de obra e os trabalhos de serralheria, pintura e instalação, custa à CMTU cerca de R$ 80,00 valor que poderia ser bem maior caso o investimento fosse em recipientes produzidos de outra forma ou adquiridos por meio de licitação.

De acordo com Nascimento, as próximas ações devem ser feitas nas avenidas Juscelino Kubitschek e Tiradentes, além da Rua Senador Souza Naves, entre a JK e a Avenida Bandeirantes. Em 2016 a companhia implantou aproximadamente 800 recipientes para a acomodação do lixo nas áreas públicas de Londrina. Entre os locais contemplados estão praças, áreas de lazer, pontos de ônibus e ruas e avenidas com grande circulação de pedestres.

As solicitações de atendimento podem ser feitas por meio do Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da CMTU, pelo 3379-7900. O atendimento ocorre de segunda sexta-feira, das 8h às 17h.

N.com