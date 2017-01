Londrina sedia encontro em prol da paz e da tolerância religiosa

Lideranças religiosas se reúnem amanhã (21), para promover uma reflexão sobre a importância do respeito pelo próximo

Neste sábado (21), das 8 às 10 horas, na Concha Acústica, será realizado o “2º Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa”, em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A promoção é do Conselho Municipal de Cultura de Paz (Compaz), da Comissão de Promoção de Igualdade Racial e das Minorias da Subseção da OAB de Londrina e do Grupo de Dialogo Inter Religioso de Londrina (GDI).

O secretário do Compaz e coordenador da ONG Londrina Pazeando, Luís Claudio Galhardi, informou que diversas lideranças religiosas foram convidadas para participar do ato. “Cada representante de Religião falará de três a cinco minutos sobre a paz e a tolerância religiosa”, explicou.

Segundo Galhardi, foi solicitado que cada líder convide os membros de suas religiões para promover uma grande reflexão sobre o tema. “Nosso objetivo é ouvir, de cada liderança, como sua religião entende a paz e a tolerância religiosa. Queremos que as pessoas compreendam a importância da respeitar as ideias e o direito do próximo”, disse.

Galhardi informou ainda que esta é a segunda edição do evento, que teve a sua primeira em 2015. “No dia da ação, apesar de ter chovido muito, estiveram presentes 15 líderes religiosos que contribuíram muito com suas manifestações pela paz”, lembrou.

A advogada e coordenadora da comissão da OAB, Maria Lucilda Santos, disse que discutir a intolerância racial, que se apresenta de forma prática nos ataques às religiões de matriz africana, é um dos objetivos da ação. “A paz hoje é essencial no mundo. Por isso trazer a sociedade para essa reflexão e mostrar a ela que estamos todos unidos é muito importante”, ressaltou.

N.com