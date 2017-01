CMTU programa capina nos conjuntos Maria Lúcia, Santa Rita, Lindoia, Jardim San Remo e avenida JK

Cronograma de trabalho tem atividades em todas as regiões da cidade

Ontem (19), a Diretoria de Operações, por meio da Gerência de Limpeza Urbana da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) programou atividades de capina e roçagem para todas as regiões de Londrina. Varredores, espeteiros, roçadores e barqueiros atuam também na manutenção de áreas públicas em diversos bairros.

Na região norte, o serviço de capina e roçagem continua na Avenida Jules Verne, no Maria Lúcia. Na região oeste, a capina é na avenida José Boralli, no Santa Rita VI. Na região leste, o serviço chega no Conjunto Lindóia, percorrendo a Avenida das Maritacas (até a rua de Terra); a Nova Londrina e a rua do Canario.

Este é o lote 1 do contrato da CMTU com a empresa Costa Oeste e, até o momento, o volume de mato cortado soma 308.238,67 metros quadrados. Para o mês de janeiro, a meta é atingir 700 mil metros quadrados.

Na região oeste, o serviço atende o canteiro da Avenida Mario Saraiva da Fonseca com a PR-445, no jardim Colúmbia; faz o serviço nos canteiros da avenida Jucelino Kubitschek; e no Jardim San Remo, capina e roça o mato em duas praças, uma que fica no encontro das ruas Cambuquira com Lins e outra na Quata com Sorocaba e Alfredo Batini. Dos 700 mil metros quadrados a serem roçados neste mês, até agora o contrato do lote 2 executou 361.752,66 metros quadrados.

No lote 3, também realizado pela empresa Costa Oeste, a limpeza atende a praça Guimarães, perto do Monumento à Bíblia, na região Sul. Os trabalhadores dão sequência ao serviço de capina e roçagem, rastelagem, esvaziamento de lixeiras e coleta de resíduos, da barragem do Igapó até o Lago IV.

No Zerão , o trabalho envolve a limpeza e varrição das pistas de caminhada, academias, quadras esportivas e anfiteatro.

A varrição está programada para o entorno do Lago II; barqueiros atuam nos lagos I e III e os serviços da capina, roçagem, rastelo e coleta de resíduos no Lago Igapó I. O lote 4 que é realizado pela empresa CONSTRURBAN é o contrato de serviços gerais e coleta e transporte de resíduos sólidos inertes e hoje foi programado a manutenção com pá carregadeira e quatro caminhões no PEV do Vista Bela na região norte. Dois caminhões atuam na limpeza do barracão localizado a Rua Augusto Guerino nº 1082 e um caminhão atua no Setor de Apoio Técnico Operacional da CMTU, localizado à Rua Dom João VI. Realiza ainda a lavação do Bosque Municipal.

A programação completa das atividades de limpeza e conservação do município está disponível diariamente no site da CMTU, no endereço www.cmtuld.com.br. Queixas sobre as atividades podem ser feitas no (43) 3379-7900, no Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) da companhia, e nos telefones (43) 3343-0848, (43) 3253-6000 e (43) 3329-8358, das empresas terceirizadas Costa Oeste, ConservLimp e Construrban.

N.com