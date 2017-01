Agentes encontram túnel de dez metros em cela e impedem fuga

Por volta das 9h30 da manhã de ontem (19), a equipe de segurança da Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP1) localizou resíduos de terra no esgoto da sexta galeria da unidade. De imediato foram feitas averiguações nas instalações e foi encontrado, em uma das celas, um túnel direcionado ao muro externo da unidade. O buraco feito pelos presos tinha cerca de dez metros de extensão. Os detentos foram alojados em outras celas para a realização dos devidos reparos.



Os presos foram isolados e responderão pela tentativa de fuga no Conselho Disciplinar da unidade prisional e por dano ao patrimônio público perante a Delegacia de Piraquara.



“A descoberta deste túnel, pelos agentes penitenciários da PEP1, frustrou os planos dos detentos de uma fuga. Nossos agentes estão atentos e a segurança nas unidades prisionais de todo o Estado foi reforçado. É mais uma medida preventiva tomada com êxito”, avaliou o secretário da Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita.



FUGA -- No domingo (15), a PEP1 foi alvo de uma ação arquitetada por criminosos para explodir a muralha da penitenciária. Vinte e oito presos fugiram e a intervenção da Polícia Militar e dos agentes penitenciários da equipe do Setor de Operações Especiais (SOE), do Departamento Penitenciário (Depen), impediu uma fuga em massa.



Cinco fugitivos morreram em confronto com a polícia. Desde domingo, um detento foi recapturado e quatro envolvidos na fuga foram presos.



As forças de segurança do Paraná estão empenhadas em recapturar os foragidos e a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná pede para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos presos informe a Polícia Militar, pelo telefone 190, e/ou pelo Disque-Denúncia 181, serviço pelo qual é garantido total anonimato (telefone 181 ou (www.181.pr.gov.br).

AEN