Capitão Germano valoriza amistoso como parte da preparação para a temporada

Vitória sobre o Linense pelo placar de 3 a 1 serviu para mostrar os pontos fortes da equipe alviceleste que enfrentará uma verdadeira maratona de jogos no início da temporada

O Londrina Esporte Clube e enfretou o Linense na tarde de ontem, 18, no estádio do Café e venceu pelo placar de 3 a 1 com gols de Wellisson, Rafael Gava e Júlio Pacato. O jogo-treino ajudou o elenco alviceleste a ganhar ritmo de jogo para o início da temporada de 2017. O LEC terá agenda completa em 2017. Disputará quatro competições: Primeira Liga e Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo não sendo uma partida oficial, o tratamento dado pelo elenco alviceleste era de um confronto oficial e para jogar dando o melhjor em campo.

"Era amistoso, mas tratamos como um jogo competitivo e pensando dessa maneira é que vamos evoluir. Marcamos forte, com posse de bola e jogando ofensivamente. Procuramos tratar como um jogo oficial, pois senão a preparação de nada adiantaria", avaliou o capitão Germano.

O volante alviceleste ainda comentou que o amistoso é uma forma de colocar em prática o que vem sendo realizado nos treinamentos diários e para chegar bem ajustado para o primeiro jogo oficial do ano. "Foi muito proveitoso o amistoso, pois depois de um período de treinamentos e preparacao fisica, é bom ter passado por esse teste e ainda mais importante para iniciar bem a temporada contra o Figueirense", destacou.

MARATONA DE JOGOS

Líder dentro de campo, Germano disse que o LEC tem uma equipe competitiva para as competições que irá disputar e que a sequência de jogos. No total, serão nove partidas em menos de um mês. "Estamos treinando e assimilando tudo o possível na preparação física e na parte tática. Estamos nos empenhando e queremos que os resultados aconteçam e o trabalho seja feito com tranquilidade", concluiu Germano.

Asimp/LEC