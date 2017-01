Resultado do Vestibular 2017 sai terça-feira (24)

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) divulga na próxima terça-feira (24) o resultado do Vestibular 2017 da UEL. A Cops disponibiliza ao meio dia o edital com os classificados em 1ª convocação no endereço cops.

A pré-matrícula dos classificados deve ser efetivada a partir da terça-feira, dia 24, às 14 horas, até o dia 26, às 23h59min, no Portal do Estudante, endereço portal do estudante.

A 1ª fase do Vestibular 2017 foi aplicada em outubro para quase 23 mil candidatos. E 2ª fase foi realizada em dezembro para 8.331 candidatos.

Vagas - A Universidade oferece 2.480 vagas, em 54 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. Outras 600 serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Agência UEL