Psicologia Ao Seu Alcance: Projeto verão: trabalhando a autoestima

O verão é a estação do ano que mais favorece o corpo ficar a mostra aos outros e quando o mesmo não está dentro do esperado a si próprio e a imagem que “acha” que os outros esperavam para lhe aceitar ou desejar, surge a vergonha (não gostaria que o outro me visse dessa forma) e a ansiedade (de querer resolver seus problemas instantaneamente). Este fenômeno ocorre quando a pessoa elege o corpo como referencial da autoestima. Mas como fazer diferente? Primeiramente, vamos sair do pressuposto que acima do pescoço tem uma cabeça que reflete, percebe o mundo, sonha e possibilita ela e o resto do corpo se emocionar.

Fazer amizades: estar cercado de amigos faz um bem enorme a pessoa, saber que é querida e aceita pelo que é. E isto está muito, mas muito mais ligado a maneira como a pessoa se comporta, pensa, considera os outros e ajuda, do que a forma do seu corpo. Um corpo bonito atrai, mas é o modo de ser que faz a pessoa permanecer numa comunidade de amigos.

O acúmulo de conhecimento permite uma reflexão mais aprofundada e a resolução de problemas. Essa inteligência pode ser direcionada a prestar atenção no outro, escutá-lo, conversar sobre suas necessidades. Até porque as porque as pessoas tem mais necessidade de serem escutadas do que simplesmente apreciar um corpo bonito. Inteligência e atenção ao outro faz sua companhia ser desejada pelos outros.

Elabore projetos, construa seus sonhos. Uma das coisas mais atraente em alguém é perceber que ela constrói e não apenas faz tarefas na sua vida. É muito atraente escutar histórias de quem construiu seus sonhos, que manteve foco, demonstrou esforço e quando necessário liderou pessoas em busca dos seus sonhos. Essa é uma pessoa inspiradora e muitos a querem do lado.

Busque um corpo saudável em vez de um corpo perfeito. Viva feliz por muitos anos ao lado de quem ama e lhe ama.

Seja você mesmo, cultive pensamentos e comportamentos sinceros que lhe permita estar cercado de amigos, que lhe possibilite conhecer mais coisas que lheproporcione construir seus sonhos e lhe dê um corpo saudável sem sacrifícios.

Psicólogo Flávio Melo Ribeiro - A Viver – Atividades em Psicologia desenvolveu programas psicoterapêuticos que possibilitam ser trabalhados em grupos e individual - flavioviver@gmail.com