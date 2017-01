ARAPONGAS - Deputado Cobra visita Sergio Onofre

O prefeito Sergio Onofre e o vice Jair Milani receberam a visita do deputado estadual Devanil Reginando da Silva (Cobra Repórter) e pediram empenho do parlamentar, para algumas demandas que o município tem nas áreas de Saúde e asfaltamento.



O encontro aconteceu na tarde de ontem (19) e foi considerado como muito produtivo pelo prefeito. “Temos confiança na capacidade do deputado Cobra e certeza que poderemos contar com sua intermediação, na alçada da política estadual”, disse o prefeito.



Uma das prerrogativas do prefeito Sergio Onofre neste seu início de governo, tem sido buscar mecanismos para colocar novamente Arapongas nos trilhos do desenvolvimento e as parcerias com os governos estadual e Federal, são consideradas estratégicas neste processo.



“Para isso contamos com a intermediação de nossos deputados parceiros, tanto em Curitiba como na capital Federal e em breve, os efeitos desta política, certamente trarão resultados positivos para nossa cidade”, destacou o prefeito.

