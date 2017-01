ASSAÍ - Aulas voltam no dia 08 de fevereiro, creches no próximo dia 23

Na próxima segunda-feira (23) os Centros de Educação Infantil Cantinho da Amizade e Criança Feliz voltam a atender as famílias assaienses, a Super Creche já está em funcionamento desde o dia 09 de Janeiro.

As creches estarão funcionando em caráter de plantão, atendendo os filhos cujos pais trabalham e necessitam o serviço das unidades, uma vez que os professores estão em período de férias.

As crianças que foram matriculadas entre os meses de novembro e dezembro iniciam as atividades no próximo dia 08 de fevereiro, início do ano letivo para todos os alunos matriculados na rede municipal de educação (pré-escola e ensino fundamental).

COM/PMA