Filiação de corruptos

E começa mais uma reunião do PSCN (Partido Só de Corruptos Nacional). Com a palavra o presidente do partido: - Senhoras e senhores, vamos abrir a reunião com um assunto que ficou tratado na última oportunidade que é a filiação de novos corruptos, quero dizer, filiados para o nosso partido.

- Senhor presidente! – Tomou a palavra o vice-presidente – Conseguimos a filiação de importantes correligionários para o partido. Vamos estar muito bem representados nas próximas eleições.

O presidente retoma a palavra: - Muito bem! Temos que ter muitos filiados corruptos para conseguirmos várias cadeiras nas eleições. Pois todos sabem que político corrupto tem mais chances de vencer.

O primeiro secretário pede um aparte: - É verdade. Segundo os últimos levantamentos, os maiores partidos do cenário nacional estão envolvidos com algum tipo de corrupção e isso só aumenta as chances de eleger outros corruptos já que a mídia explora bastante esses partidos.

- Sim. – Prosseguiu o presidente – Partidos políticos pequenos e que não se envolvem com corrupção passam despercebidos, não tem forças nenhuma. Já os partidos que elegem políticos a cargos no executivo, legislativo ou nomeiam cupinchas de confiança sempre se envolvem com algum ato ilícito e se fortificam cada vez mais.

O vice-presidente dá uma risada a alfineta: - É porque a Justiça é fraca no Brasil e corrupto não paga por seus atos.

Todos sorriram e disseram: - Graças a Deus!

- Pois bem. – Prosseguiu o presidente – Vejo aqui nas fichas de filiações vários nomes de destaque em muitas áreas. Pessoas envolvidas com fraudes, desvio de dinheiro, superfaturamento, nepotismo, peculato... Parabéns a todos por essa nova leva de filiados. Seremos muito bem representados...

O secretário gozador fala sem pedir a palavra mesmo: - Temos até um famoso piadista no partido que terá mais de um milhão de votos e vai puxar uns três ou quatro corruptos junto. Vamos nadar de braçada!

Todos riram.

O presidente encerra esse assunto: - Então está tudo certo. Vamos ser vitoriosos nas próximas eleições e nosso partido vai crescer cada vez mais graças aos filiados corruptos que engrandecem os partidos políticos.

Rodrigo Alves de Carvalho - Jacutinga (MG). - rodrigojacutinga@hotmail.com