Que estas palavras lhe sejam uteis...

Provérbios 3:26 Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos.

Algumas pessoas acham que a autoconfiança é importantíssima, mas a confiança no SENHOR é mais ainda! Pois o que você fará quando o próprio eu está cansado, fraco, desencorajado, morrendo ou enfrentando adversidades impossíveis? Alguns pensam que a autodefesa é boa, mas a defesa do SENHOR é melhor ainda. Os homens mais corajosos e seguros na história humana foram aqueles que colocaram a sua confiança no SENHOR. O contexto declara o uso que o Senhor faz da sabedoria, do entendimento e do conhecimento e os benefícios que os homens obtêm por tê-los, também (Pv 3:19-22). Em seguida Salomão ensina a segurança e a paz que estas coisas trazem àqueles que os guardam (Pv 3:23-25). Apesar do que está acontecendo no mundo, aqueles que colocam a sua confiança no SENHOR estarão seguros e salvos. Na realidade, eles podem dormir quando os outros entram em pânico e em dificuldade. Andar no temor do SENHOR com sabedoria, entendimento e conhecimento dá total confiança e segurança ao homem (Pv 14:26). Ele nada teme! "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida; de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria; ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria." (Sl 27:1-3). Davi pensou que os homens de Israel entrariam em fila pela oportunidade de lutar com Golias (ISm 17:29). Três homens hebreus não levaram em consideração a fúria e a ameaça de Nabucodonosor (Dn 3:16-18). Pedro e João com ousadia testificaram contra os mesmos judeus que haviam crucificado o seu Senhor (At 4:13). E Paulo ficou só para dar uma resposta diante do Imperador Nero (IITm 4:16-18). O cavalo está preparado e treinado para a batalha, mas a segurança vem do SENHOR (Pv 21:31). Um homem sábio só faz um esforço razoável, mas ele sabe que o sucesso vem do SENHOR (Sl 127:1). Ele não se aflige e nem se sobrecarrega demais e vai para a cama na hora de dormir (Sl 127:2). Ele coloca a sua confiança no nome do SENHOR, a sua torre forte. Veja os comentários de Provérbios 18:10. Mas o que dizer da epidemia invisível ou das doenças que assustam os outros? "Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios." (Salmos 91:5-8). Mas o que dizer do desastre econômico? "Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação." (Habacuque 3:17-18). Não importa a dificuldade ou a ameaça que você está enfrentando, tenha confiança de que o SENHOR o livrará e o salvará. Não desmaies, mas crê somente! Vá adiante em fé! Faça o que você precisa fazer e vai dormir! "Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração; espera, pois, no Senhor." (Salmos 27:13-14). Cristão, seu abençoado Senhor dormiu durante uma terrível tempestade (Marcos 4:37-38). Ele conseguiu desfrutar de um jantar e servir aos outros poucas horas antes de ser traído e crucificado (João 13:1-5). Este mesmo Jesus prometeu, "Não te deixarei, nem te desampararei." (Hebreus 13:5). Qual o resultado? "Assim, com confiança, ousemos dizer: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem." (Hebreus 13:6). Os santos vão dormir dizendo, "Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." (Salmos 4:8). Amém.

