Rolândia: Assinada ordem de serviço para ar condicionado no Colégio Kennedy

As melhorias elétricas e a instalação dos aparelhos de ar condicionado no Colégio Estadual presidente Kennedy, em Rolândia terão início no próximo dia 1º de fevereiro. A ordem de serviço para início das obras foi assinada nesta quinta (19) pela Secretaria de Desenvolvimento da Educação (SUDE).

O deputado estadual Cobra Repórter comemorou a medida e destaca que a empresa responsável tem 60 dias para concluir as melhorias e instalar os aparelhos de ar condicionado, já recebidos pelo colégio.

“A ordem de serviço é no valor de R$ 91.886,00 e esta é uma grande medida, já que o calor intenso que tem feito na região prejudica o aprendizado dos alunos. O ar condicionado e as melhorias elétricas se somam às reformas que estão sendo feitas na estrutura do Kennedy, que sofreu danos com as chuvas do ano passado. Neste ano, o colégio estará totalmente recuperado e bem preparado para seus alunos”, enfatizou Cobra Repórter.

Meire Bicudo/Asimp