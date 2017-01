Rossoni diz que dinheiro extra aos prefeitos é fruto da boa gestão de Richa

O chefe da Casa Civil do governo do Paraná, Valdir Rossoni, disse na segunda-feira (16) na solenidade em que foram repassados R$ 430 milhões aos prefeitos do Estado que a notícia é mais do que excelente porque, além da cota do ICMS extra, neste mês os municípios receberão a cota normal do imposto e mais a parcela do IPVA que lhes cabe. “O valor dos cheques de hoje pode ser multiplicado por quatro”, afirmou. “Com isso o governador Beto Richa confirma os resultados de sua gestão positiva, equilibrada e que serve de exemplo para todo o Brasil, cuja maioria dos estados atravessa momentos muito difíceis.”

Rossoni afirmou, no seu discurso, que, para ser um bom prefeito, a ordem a ser seguida à risca é boa gestão. Lembrou que para chegar a um bom momento como o de agora Richa enfrentou dificuldades por causa de duras medidas que tomou, teve sua popularidade desgastada, mas que agora todos estão vendo que ele foi corajoso e correto no rumo que tomou.

“Em todas as áreas do governo há investimentos. Na segurança 1.500 viaturas foram compradas; na Educação mil escolas estão sendo reformadas. O governo, enfim, tem recursos para investimentos e também para formar parcerias”, afirmou o secretário. “Torço para que a crise do país amenize. O governo está preparado para realizar grandes ações em parceria com os municípios.”

Segundo Rossoni, o dinheiro repassado hoje vai servir para que muitos prefeitos paguem os salários de dezembro e que outros vão utilizá-lo para reformar ônibus para transporte escolar ou na aquisição de patrolas para melhorar as condições das estradas. “Quem ganha é a população”, disse o secretário.

Para Rossoni, o ajuste feito no Paraná teve a colaboração de 11 milhões de paranaenses e o governo fez a sua parte enxugando a máquina e cortando despesas. “O resultado é este reforço de caixa que eles não esperavam neste momento de muita dificuldade. É um impulso neste início de trabalho nas prefeituras.”

Asim/Casa Civil