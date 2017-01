Receitas: Apricot Chicken

Ingredientes:

150g de peito de frango

50 g Ricota

30g de damasco

Modo de preparo:

Em uma vasilha tempere o peito de frango com sal e pimenta. Depois de temperado, faça um corte no meio e recheie com a ricota e o damasco. Coloque para assar em temperatura média (200° a 250° graus) por 20 – 25 minutos.

Valor energético: 258Kcal/1085 Kj

Carboidratos: 2g

Proteínas: 31g

Gorduras totais: 15g

Técnica de preparo: grelhado.

(Chef Djalma Stoccheiro – Verd & Co.)