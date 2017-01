Agencia brasileira de artistas abre sede em Angola

Nesta semana, o principal canal de entretenimento de Angola, o Platina Line do grupo Sapo, destacou a abertura da primeira agência de assessoria de imprensa, artística, mídia social e consultoria de Angola. O mais interessante é que a empresa é conhecida nossa aqui no Brasil. O empresário e jornalista Fabiano de Abreu, que também tem agência em Portugal e nos Estados Unidos, se uniu a Elaine Ranzatto, diretora da maior academia-clube de Angola e jornalistas do país para abrir a sede no país e cuidar dos artistas angolanos.

"Ninguém consegue nada sozinho, observo os bons jornalistas e me uno a eles para utilizar as mesmas estratégias que usamos no Brasil e nos Estados Unidos. No Chile, por exemplo, me uni a um jornalista conceituado e hoje estamos com uma sede em Santiago e já com clientes promissores. Em Angola já tenho o cantor Adi Cudz como cliente há uns anos, hoje sua canção está entre as mais ouvidas na Europa e África. Conheci os principais artistas no país e vi que não existe um serviço como o que fazemos aqui no Brasil. Como já tenho bom contato com um renomado jornalista no país, decidi propô-lo uma sociedade e ele logo aprovou. O meio artístico no Brasil não está em um bom momento devido à crise e quero tentar fazer esse trâmite artístico entre os países de língua portuguesa. Alguns artistas brasileiros já estou indicando para Portugal onde acabam recebendo mais. Na crise, se nos unirmos, não a sentiremos, na realidade, a crise pode ser boa para muitas pessoas." Disse Fabiano de Abreu

http://platinaline.com/principal-agencia-artistica-do-brasil-mf-models-inicia-atividades-angola/

Fabiano de Abreu/Asimp