Dayse Brucieri será semi-destaque da Grande Rio

Assistente de palco do João Kleber comemora posto com ensaio sensual

A assistente de palco do João Kleber Dayse Brucieri foi confirmada como semi-destaque do carro 2 da escola de samba de Duque de Caxias Acadêmicos do Grande Rio. A loira contou se sua emoção de desfilar na escola:

"Foi um presente do Joaozinho king e do Jayder em desfilar na minha escola de coração que é a Grande Rio... Venho no segundo carro minha fantasia é linda dourada como meus cabelos(risos) Vibrei de felicidade com o convite e espero que seja o primeiro de muitos anos representando a melhor e mais linda escola de samba do Rio de janeiro" Disse Dayse Brucieri.

