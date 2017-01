Tati ensina "mexer bumbum" com Daniel Saboya

Cantora ensina coreografia de "Bumbum que balança" seu novo hit

Atendendo à pedidos de sua legião de fãs, Tati Zaqui gravou vídeo com o coreógrafo Daniel Saboya, ensinando como dançar o seu novo sucesso "Bumbum que balança" que é uma das músicas mais executadas nos bailes do Brasil e que se transformou febre na internet, com grandes possibilidades de ser um dos grandes êxitos do verão no Brasil.

Tati Zaqui é uma das 5 cantores de maior influência nas redes sociais segundo pesquisar, seus clipes já atingiram mais de 180 milhões de views.

Coreografia de "Bumbum que balança"

https://www.youtube.com/watch?v=Qb0DXD7OJnE

Roberto Rodrigues/Asimp