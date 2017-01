Amado Batista e Pablo do Arrocha fazem surpresa para fãs no Hora do Faro deste domingo, 22/01

No programa Hora do Faro deste domingo (22/01), Amado Batista e Pablo do Arrocha, grandes ídolos nacionais, farão surpresas emocionantes para duas admiradoras, que terão momentos de comoção e alegria no palco da atração. Uma delas é Graciane, uma mulher batalhadora e com uma história de vida de muito sofrimento que, enfim, ganhará a oportunidade de mudar o seu futuro e o seu visual. A mulher do Rio Grande do Norte, que virou sensação na internet depois de postar fotos inusitadas para divertir os filhos, é surpreendida pela repórter Juliana Avanço com uma notícia que vai causar uma reviravolta em sua trajetória: ela será a participante da semana do quadro Mudando de Vida e vai ver sua rotina ser completamente transformada.

Para começar, a família viaja para São Paulo para dias de passeio e lazer, enquanto Graciane passa pelas mãos de alguns dos melhores profissionais de estética do país. Rodrigo Faro anuncia o resultado no palco da atração ao som de Amado Batista, que faz uma emocionante surpresa para ela, que é fã do cantor.

E outra história que vai animar o público é a de dona Odete, de 90 anos, que sonha em conhecer Pablo pessoalmente. Tudo começa com uma brincadeira de Rodrigo Faro, que propõe ao famoso ir à Record para realizar o desejo da animada vovó. Já na emissora, Pablo coloca uma máscara e fica irreconhecível para poder passar o dia ao lado de dona Odete sem ela imaginar que está diante dele. Depois de virar motorista de limousine e passear com ela durante horas, o cantor revela sua verdadeira identidade e a enche de alegria.

o final, dona Odete faz o que sempre quis. Ela canta e “arrocha” ao lado de Pablo e ainda tem a chance de ver a versão “pirata” do artista, quando Faro se transforma em uma cópia do “Rei da Sofrência” no Dança, Gatinho. Imperdível!

Hora do Faro vai ao ar das 15h30 às 19h30. Programa não recomendado para menores de 10 anos.

Asimp/Rede Record