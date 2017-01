CMTU recompõe sinalização viária no João Turquino, Olímpico, Colúmbia e Ideal

Na semana passada, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizou a recomposição da sinalização viária nos bairros Maracanã, Panissa, Olímpico e João Turquino, na região Oeste de Londrina. O trabalho foi iniciado no último dia 11 e deve acabar até amanhã (24). Já no Jardim Ideal, região Leste, a Companhia atuou nas proximidades da rotatória das ruas Tremembés, Pedra Verde e Ametista, próximo ao Cemitério Padre Anchieta, onde recentemente foi feito o recape asfáltico.

Na região Oeste, até essa sexta-feira, o balanço das atividades contabiliza a pintura de 150 sinalizações “PARE” nos cruzamentos, duas faixas de pedestres bicolor, três lombadas, três zebrados e 14 legendas.

A CMTU realizou ainda uma série de intervenções no entorno da Escola Municipal Noêmia Alaver Garcia Malanga, localizada na Rua da Ginástica Olímpica. O trabalho integra o chamado “kit escola” - um conjunto padronizado de sinalizações que visa trazer mais segurança ao trânsito próximo às instituições de ensino. No local foram instaladas uma faixa bicolor, quatro placas de limite de velocidade, juntamente com os dizeres “CUIDADO”, “DEVAGAR” e “ESCOLA” no asfalto.

No Jardim Ideal, como o asfalto havia recebido recape, foi necessário começar do zero o serviço. As atividades contemplaram a implantação de marcas de canalização, parada obrigatória e faixas de pedestres.

Segundo Hemerson Pacheco, diretor de trânsito da CMTU, a população tem recebido muito bem o trabalho da Companhia nos bairros. “Temos recebido retornos muito positivos. As pessoas procuram nossa equipe para dizer que estão contentes com a atenção que o poder público tem dado à comunidade, melhorando a sinalização e, com isso, trazendo mais segurança aos bairros”.

O diretor conta que, na próxima semana, assim que terminar os bairros da região Oeste, a programação do serviço deve contemplar os jardins Residencial do Café e Novo Horizonte, na região Norte de Londrina.

N.com