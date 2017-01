Convocação para matrículas na Educação Infantil começa hoje

Este ano estão abertas milhares de vagas de meio período; pais devem ter cadastro atualizado e ir até o CMEI ou CEI que realizou a chamada

A partir de hoje (23), os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos começam a convocar os pais para que compareçam às unidades escolares e efetuem a matrícula de seus filhos na Educação Infantil.

Neste primeiro momento, a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está disponibilizando mais de 2 mil vagas parciais, em meio período, para as crianças que estão na lista de espera. As chamadas continuarão sendo feitas ao longo do ano letivo de 2017 e, ao todo, estão abertas para este ano milhares de vagas de Educação Infantil em meio período.

“Para efetuar a matrícula é necessário que os pais ou responsáveis estejam com o cadastro atualizado e se encaminhem até o CMEI ou CEI que fizeram a convocação. Serão chamadas as crianças de 0 a 3 anos. As aulas da rede municipal de ensino retornam no dia 26 de janeiro”, informou a gerente de Documentação Escolar da SME, Jacqueline Piccolo Lanfranchi.

Atualmente o Município conta com 16.315 estudantes matriculados na Educação Infantil, que inclui os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos e os alunos do P4 e P5, distribuídos nas unidades da rede.

No dia 26 de janeiro os alunos da rede municipal de ensino iniciam o ano letivo de 2017. Até o momento estão matriculados 42.489 alunos na rede, nas modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). No Ensino Fundamental até agora estão matriculados 25.883 alunos e 389 foram rematriculados na EJA, que está em fase de efetivação de novas matrículas.

Prática pedagógica – Antecedendo o início do ano letivo, os 4.229 professores da rede participarão de prática pedagógica nos dias 23, 24 e 25, nas unidades escolares em que atuam, durante seus horários de trabalho. No primeiro dia será feita uma reunião administrativa, com objetivo de receber os novos professores e fazer a distribuição das turmas.

Também são feitos os encaminhamentos do ano e a leitura do regulamento interno e das regras. O segundo e terceiro dia são dedicados à parte pedagógica.

