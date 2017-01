Prefeitura elabora ações emergenciais para recuperação das estradas rurais

Com a finalidade de garantir o acesso nas estradas rurais de Londrina, os secretários municipais de Governo, Marcelo Canhada, Obras e Agricultura e Abastecimento, Fernando Tunouti, reuniram-se na tarde desta sexta-feira para traçar uma operação emergencial nos distritos da cidade. Participaram do encontro técnicos e diretores das secretarias municipais, além do vereador Péricles Deliberador.

Segundo Canhada, o encontro foi realizado a pedido do prefeito Marcelo Belinati, preocupado com as condições e o acesso dentro dos distritos de Londrina. “Nós estamos na iminência da volta às aulas, e também no escoamento da safra. E a nova gestão encontrou as estradas rurais em estado de precariedade absoluta. Então nos reunimos aqui para estudar e colocar em prática uma operação emergencial, para garantir que toda criança que mora na estrada rural possa chegar em sua escola, e que a produção dos nossos agricultores possa ser transportada de forma adequada”, explicou.

O secretário municipal de Governo adiantou que algumas determinações já foram estipuladas durante a reunião, como o conserto de maquinário da Prefeitura. “Vamos, emergencialmente, autorizar o conserto de máquinas que estavam paradas, aguardando manutenção desde a metade do ano passado. Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) vai deslocar uma equipe da zona urbana para reforçar as equipes da Agricultura e Abastecimento. E autorizar, de forma extraordinária, a realização de horas extras para que, nos pontos mais críticos, possamos deixar as estradas de forma adequada”, destacou.

Tunouti afirmou que os servidores e técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) irão elencar os pontos críticos nos distritos, com maior dificuldade de acesso. “Pretendemos atender e liberar na semana que vem esses trechos pontuais, em um trabalho emergencial. Depois, vamos nos reunir novamente para montar um planejamento para o ano todo, com o objetivo de garantir o acesso à área rural o ano inteiro, e evitando esse tipo de situação futuramente”, ressaltou o secretário.

Segundo o vereador Péricles Deliberador, convidado a participar da reunião, as dificuldades nas estradas rurais são um problema de longa data. Porém, ele considerou o encontro na Prefeitura muito produtivo. “Foi um início importante para que a gente consiga dar continuidade aos serviços de transporte na área rural. É uma luta muito árdua, muito difícil, mas agora estamos em uma nova etapa para a cidade de Londrina, e tenho certeza que nós venceremos essa dificuldade”, garantiu.

Representando a Diretoria de Desenvolvimento Rural da SMAA, o engenheiro agrônomo Guilherme Casanova Junior explicou que as dificuldades econômicas enfrentadas pelo Município trazem dificuldade ao trabalho de recuperação das estradas rurais. “Isso impede o conserto e manutenção dos equipamentos, e também dificulta prestarmos um bom serviço nas estradas, por onde passa o transporte coletivo, escolar e de outros áreas. Mas a ação conjunta de diversos setores do Município para tentar resolver o problema é muito importante. Com isso, cada um faz a sua parte, para juntos alcançarmos o resultado esperado”, disse.

