Medalhista de bocha paralímpica inicia preparação para 2017

Um dos medalhistas paranaenses nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro já voltou de férias e começa o treinamento para a temporada de 2017. O atleta Marcelo dos Santos, que é apoiado pelo programa Talento Olímpico do Paraná, do Governo do Estado, deseja dar continuidade às suas conquistas e ampliar sua coleção de medalhas. “Tivemos um 2016 maravilhoso. Trabalhamos durante quatro anos para esta convocação e conseguimos a prata no principal campeonato da modalidade, que é a paralímpiada”, disse o atleta, que também ganhou ouro em campeonato realizado em Portugal e venceu o brasileiro que aconteceu em Blumenau, Santa Catarina.



Marcelo vai começar sua rotina de treinos na Secretaria do Esporte e Turismo do Paraná. Antes dos Jogos Paralímpicos, o atleta já vinha se preparando no local. “Fomos atendidos pelo secretário Douglas Fabrício que conseguiu uma quadra oficial. A preparação foi forte em oito horas diárias de segunda a sábado. Este apoio foi essencial para nossa conquista”, argumentou.



REGIONAL SUL - O primeiro grande evento da bocha paralímpica de 2017 vai ser o Regional Sul, que contará com atletas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O campeonato será agendado pela Confederação Brasileira, mas Marcelo já começou a treinar.



“Já estamos nos dedicando porque o Regional Sul leva os atletas com melhores resultados para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Estamos motivados para buscar bons resultados”, afirmou.



O secretário do Esporte e Turismo, Douglas Fabricio, recebeu o medalhista . Ele lembrou que o Talento Olímpico do Paraná levou 34 atletas, paratletas e técnicos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. “Vale dizer que o governador Beto Richa já nos autorizou a retomar o TOP para o ciclo olímpico de 2020”, disse.

