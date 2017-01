Rolândia - Prefeitura faz recolhimento de embalagens de agrotóxico

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), a Emater, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento (SEAB), a Associação Norte Paranaense de Revendedores Agroquímicos (Anpara), CMDRS, Sindicato Rural, dentre outras entidades,comunicam o recolhimento e recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos no município. As ações vão ocorrer:

DIA: 24/01/2017(TERÇA-FEIRA)

LOCAL: PÁTIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. (RUA ALFREDO MOREIRA FILHO Nº 1079).

HORÁRIO: 8h30 às 14h30 (COM 1 HORA DE INTERVALO PARA ALMOÇO).

DIA: 25/01/2017 (QUARTA-FEIRA)

LOCAL: PRÓXIMO AO ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO.

HORÁRIO: 8h30 às 14h30 (COM 1 HORA DE INTERVALO PARA ALMOÇO).

LAVÁVEIS: – São as embalagens plásticas ou metálicas cujos produtos utilizam água para serem aplicados. Devem ser entregues com tríplices lavadas, sem as tampas, com o fundo furado, secas e sem resíduos. De preferência com a boca para baixo e nas mesmas caixas de papelão em que foram acondicionadas pelo fabricante.

NÃO LAVÁVEIS:– São as embalagens rígidas (frascos ou bombonas plásticas ou metálicas) ou outras cujos produtos não utilizam água para serem aplicadas (ex: Tratamento de semente ou grãos). Também as embalagens flexíveis (sacos ou saquinhos) são consideradas “Não laváveis” devem ser entregues tampadas, sem furar de maneira a não permitir escorrimento de restos de produtos. Deverão estar acondicionados em sacos de resgate apropriados (BIG-BAGS).

OUTROS:Tampas e lacres devem ser entregues separados acondicionados em caixas ou sacos comuns. Caixas de papelão, bulas, rótulos e outras partes também devem ser obrigatoriamente devolvidas.

OBS: Os veículos dos agricultores deverão transportar as embalagens até os locais de recebimento devidamente cobertas e protegidas.

GRANDES QUANTIDADES: Entrega direta na Central de Recebimento – Fone: 99961 – 2006 para agendamento.

Mais Informações:

PREFEITURA - Fone: 3156-0333/9136-0272/ e-mail: meioambiente@rolandia.pr.gov.br

AMPARA - Fone: 3348-0942/ e-mail: ampara@sercomtel.com.br

COM/PMR