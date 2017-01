Arapongas - Prefeito assina ordem de serviço para reformas no Colégio Emílio de Menezes

O prefeito Sergio Onofre assinou na sexta-feira(20) , no Núcleo Regional de Educação, em Apucarana, a ordem de serviço para reformas no Colégio Estadual Emílio de Menezes.



A obra faz parte do projeto Escola Mil, anunciada nesta semana pelo governador, Beto Richa , durante sua visita na cidade e que visa melhorias nas estruturas das instituições de ensino do Estado.



O prefeito informou que será destinado ao Colégio o valor de R$ 94.850,00 e aproveitou para agradecer o investimento, salientando que Arapongas necessita da construção de mais dois colégios estaduais. “ Vamos buscar junto ao Governo do Estado a construção de mais dois colégios, na região do Conjunto Flamingos e Conjunto Palmares”.



Na ocasião estavam presentes também o Superintendente de Desenvolvimento Educacional do Paraná, Vitor Hugo Boselli Dantas, o diretor do Colégio Emílio de Menezes, Dagoberto Begali, além do prefeito de Marumbi, Adhemar Regani, que também teve um colégio de seu município beneficiado.

COM/PMA