Dom Manoel é nomeado o novo Administrador Apostólico da Arquidiocese de Londrina

A Arquidiocese de Londrina acolheu seu novo Administrador Apostólico, Dom Manoel João Francisco, bispo diocesano de Cornélio Procópio. Ele ficará à frente do governo da Arquidiocese de Londrina até que o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeie o novo Arcebispo Metropolitano.

O administrador apostólico ou administrador diocesano, é um presbítero ou um bispo, que administra uma arquidiocese em situação de sede vacante, ou seja, sem um bispo ou arcebispo titular, eleito e residente. Quando o administrador é designado pelo Santo Padre, ele é chamado de apostólico, quando diferentemente é designado pelos padres participantes do Colégio dos Consultores, é chamado de diocesano.

Sé Vacante ou Sede Vacante (do latim Trono vazio), no Direito Canônico da Igreja Católica Apostólica Romana corresponde ao período em que a Sé episcopal (Cátedra) da Igreja Particular de Londrina está sem um arcebispo titular (eleito). Isso pode acontecer quando um bispo falece, renuncia ou, é transferido, como foi o caso de Dom Orlando Brandes.

Biografia: Dom Manoel João Francisco é o quarto bispo da Diocese de Cornélio Procópio (PR). Nasceu no dia 5 de setembro de 1946 (70 anos). É natural de Machados, Itajaí (SC). Recebeu a ordenação presbiteral em 8 de dezembro de 1973, em Navegantes (SC). Foi nomeado bispo em 28 de outubro de 1998.

Foi bispo de Chapecó desde 21 de fevereiro de 1999 até sua nomeação para a Diocese de Cornélio Procópio no dia 26 de março de 2014. Entre 2003 e 2007, foi presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, da CNBB. Também atuou como referencial da Pastoral Indígena e da Liturgia no Regional Sul 4 (Santa Catarina).

Em 2011 foi eleito presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC). Dom Manoel sucede o bispo emérito Dom Getúlio Teixeira Guimarães, SVD, que teve a sua renúncia aceita em conformidade com o cânon 401.1 do Código de Direito Canônico no dia 26 de março de 2014. A posse de Dom Manoel ocorreu no dia 01 de junho de 2014, com a realização da 9ª Festa da Unidade. Seu lema episcopal é “Em vasos de argila”.

PASCOM