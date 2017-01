Porecatu - Educação faz ensalamento e assegura direito de alunos estudarem próximos as suas casas

A equipe da Secretaria Municipal de Educação de Porecatu realizou o ensalamento de salas e alunos com todas as diretoras da rede, para dar início no ano letivo, no próximo dia 06 de fevereiro.

Segundo o secretário de Educação, Valdinei de Alcântara Dias, foi necessário fazer uns ajustes para que a Lei 11.700/208 seja completamente cumprida no município.

A Lei e os princípios do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), garantem aos estudantes o direito de frequentar estabelecimento público próximo a sua residência. “Antes de tudo, foi realizado um plano de Georreferenciamento da Secretaria. A partir daí, foram feitas algumas alterações para promover a equidade. Agora todos os alunos vão estudar próximo de sua casa”, contou o secretário.

COM/PMP