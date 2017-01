Cresce número de novos sócios- torcedores do Londrina Esporte Clube

Com um aumento de aproximadamente 6%, a procura pelo novo formato do plano é considerada satisfatória

Desde que foi lançado, o novo plano Sócio Tubarão trouxe para o sócio-torcedor do Londrina Esporte Clube novas vantagens como, acesso exclusivo em jogo treino, descontos e ações de interação. O novo modelo do programa possibilitou um aumento no número de aderentes. Hoje, o programa totaliza 1719 sócios adimplentes, representando um crescimento de aproximadamente 6% em novas aquisições do plano desde o lançamento no último dia 13, este número simboliza 97 novos sócios e renovações no período.

Para o gerente de operações da Central do Sócio Tubarão, Lucas Mendes, este número é satisfatório, “tendo em vista que ainda estamos em pré-temporada, a atualização das formas de pagamento (retirada do boleto) e das dúvidas que surgiram desde o lançamento do programa, é considerado como positivo o número de adesões e acredito em um crescimento ainda maior no decorrer desta semana de estreia”.

Este ano, além de diminuir o preço mensal (de R$69,90 para R$65,00 no prata, e de R$99,90 para R$95,00 no ouro), o sócio tem a economia ao fazer o plano, visto que o preço dos jogos para a temporada ficou tabelado em R$25,00 meia e R$50,00 inteira para arquibancada, R$40,00 meia e R$80,00 inteira para cativa, e levando em conta a média de 3-4 jogos em casa por mês, o torcedor que aderiu ao plano poupa dinheiro ao considerar o valor que arcaria comprando os ingressos fora do programa.

Além do desconto, o Sócio Tubarão ainda tem a vantagem do acesso em filas exclusivas durante os jogos, uma rede de descontos com parceiros do time, participação em promoções exclusivas para sócios, e em breve, a possibilidade da troca de pontos por produtos licenciados do Londrina, o recebimento de informações em primeira mão e participação em sorteios, entre outros benefícios.

Quem quiser aderir aos planos, é disponibilizado a opção do Plano Tubarão Ouro (R$95,00 mensais) e Plano Tubarão Prata (R$65,00 mensais), em ambos, o titular tem o direito de incluir dois dependentes, independentemente da idade, com a contemplação do benefício de 10% de desconto no valor do pacote para cada um.

Neste ano, o programa inovou ao trazer uma Central de Atendimento ao Sócio Tubarão no segundo piso do Boulevard Londrina Shopping, o espaço é dedicado exclusivamente ao Sócio Tubarão e visa integrar cada vez mais o torcedor ao time, além de fazer o cadastro no programa. Outra opção para quem quiser fazer o cadastro, é pelo site oficial (http://sociotubarao.com.br).

A Central fica localizada no segundo piso do Boulevard Londrina Shopping, e o atendimento é feito durante o horário do shopping (segunda a sábado das 10h às 22h, e domingo das 14h até às 20h.).

Asimp Sócio Tubarão