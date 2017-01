Concurso elegerá rainhas mirins da ExpoLondrina 2017

As inscrições estão abertas e a 1ª reunião será em 28 de janeiro

No dia 11 de março, um sábado, serão escolhidas as rainhas mirins da 57ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2017. O desfile e eleição terão início às 16h, no Recinto José Garcia Molina, no Parque Ney Braga. Entre os quesitos que serão avaliados estão beleza, simpatia e desenvoltura.

As interessadas podem se candidatar em três categorias:

Mini, de 5 a 8 anos;

Infantil, de 9 a 11 anos e

Juvenil, de 12 a 15 anos.

As pré-inscrições devem ser feitas através do e-mail: contato@rainhamirim.com.br,

informando o nome completo, idade e contato para retorno. Informações pelo telefone (43) 9.9843-8888.

A primeira reunião, com as candidatas que se inscreverem, já está agendada para o próximo dia 28 de janeiro, um sábado, às 16h, na Sociedade Rural do Paraná, (SRP), no Parque Ney Braga, mas as inscrições vão até 15 de fevereiro.

As rainhas mirins Mini, Infantil e Juvenil serão escolhidas por um corpo de jurados, com nomes divulgados só no dia, e as eleitas ganharão diversos prêmios, entre eles a oportunidade de ir ao camarim do artista de sua escolha que se apresentará na grade de shows da ExpoLondrina 2017, com data definida para o período de 30 de março a 09 de abril de 2017.

Este é o segundo ano do concurso de Rainhas Mirins com a participação da comunidade e é uma realização da SRP, em parceria com a cerimonialista e produtora de eventos Ortencia Melo.

