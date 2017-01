Encontro promove conversa do Prefeito com os servidores municipais

Devido ao encontro, nesta terça-feira (24), sede administrativa da Prefeitura abrirá ao público, excepcionalmente, às 13 horas

Para estreitar os laços com o funcionalismo público, o Prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, realizará nesta semana encontros com todos os servidores municipais. O primeiro deles será nesta terça-feira (24), às 12 horas, no 2° andar da sede administrativa, localizada na Av. Duque de Caxias, 635, Centro Cívico. Por esse motivo, nesta terça-feira, excepcionalmente a sede administrativa da Prefeitura abrirá ao público às 13 horas.



A intenção do prefeito é se apresentar aos servidores municipais, dar boas-vindas a todos e pedir o engajamento dos colaboradores para a execução dos programas e projetos desenvolvidos na Prefeitura.



Para o secretário municipal de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Edson Antônio de Souza, essa é uma iniciativa inovadora do chefe do Poder Executivo. “O objetivo é chamar os servidores para se apresentar e demonstrar suas expectativas em relação ao futuro de sua gestão, contando com o cooperação de todos. Isso porque, sabemos que o servidor público é um dos elos mais importantes para a transformação da cidade”, explicou.



Essa é a primeira vez que um prefeito chama todos os servidores para um encontro. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (SINDSERV), Fábio Vinícius Molin, normalmente, os prefeitos passam nos locais de trabalhos dos funcionários, mas não realizam encontros para conversar com os trabalhadores. “Vemos essa iniciativa com bons olhos, entendendo que ele quer uma aproximação, quer ouvir os servidores e quer fazer uma gestão participativa”, acredita Molin.



Todos os secretários municipais foram convidados a participar dos encontros, assim como todos os servidores municipais. A iniciativa da parceria é do prefeito Marcelo Belinati com o SINDSERV.



Outros encontros

Terça-feira (24), às 12 horas, no 2º andar da sede administrativa da Prefeitura de Londrina.



Quarta-feira (25), às 10 horas, na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, localizada na Rua São Vicente, 168.



Quarta-feira (25), às 14 horas, na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, localizada na Rua São Vicente, 168.

