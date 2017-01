Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 25/01/2017

Primeira Leitura (Hb 10,1-10)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1a Lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los.

2Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los, se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos pecados? 3Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que, anualmente, se renova a memória dos pecados, 4pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes.

5Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: “Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. 6Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. 7Por isso eu disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade”.

8Depois de dizer: “Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado” – coisas oferecidas segundo a Lei –, 9ele acrescenta: “Eu vim para fazer a tua vontade”. Com isso, suprime o primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. 10É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 39)

— Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor!

— Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor.

— Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos; não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: “Eis que venho!”

— Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia; vós sabeis não fechei os meus lábios.

— Proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração; vosso auxílio e lealdade narrei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia.

Evangelho (Mc 3,31-35)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, 31chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. 32Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura”.

33Ele respondeu: “Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?” 34E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus irmãos. 35Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Pertencemos à família de Jesus!

A família de Deus é formada por todos aqueles que buscam conhecer Sua vontade e a coloca em prática na sua vida

Que bom sermos da família de Jesus, sermos irmãos, parentes d’Ele! Que bom estarmos unidos a Ele! Veja que maravilha, não é uma questão sanguínea, de parentesco próximo e familiar que nos une a Jesus, mas é outro grau de familiaridade que nos une ao Senhor.

A família de Deus é formada por todos aqueles que buscam conhecer Sua vontade e a coloca em prática na sua vida. Esses laços nunca se rompem, são eternos, não são laços frágeis, que se rompem a qualquer vento. Se procurarmos com autenticidade, verdade e seriedade, colocar em prática a Palavra de Deus em nossa vida, seremos cada dia mais próximos, íntimos e familiares a Jesus.

O Senhor deseja que sejamos realmente Seus irmãos, que sejamos Sua família! “Quem sou para ser irmão de Jesus?”. Não fomos nós quem escolhemos ser irmãos d’Ele, foi Ele quem desceu até nós para nos tornar irmãos em primeiro lugar, e para dizer que, pela condição humana, nós também nos unimos a Ele.

Deus é Pai de todos nós e Seu filho único e eterno, Jesus, assumiu ser um de nós na condição humana, assumiu nossa materialidade, nossa carne humana.

Como nos unimos a Jesus? Fazendo aquilo que Ele veio nos ensinar.

É preciso dizer que muitos parentes de Jesus, muitos daqueles que eram consanguíneos a Ele, não colocaram em prática a vontade do Pai. Então, não basta ter esse privilégio, não basta dizer: “Eu sou parente d’Ele!”. Não basta dizer que é até sobrinho do Papa. Isso não salva ninguém, pelo contrário, é até uma responsabilidade. Não nos prendamos aos laços sanguíneos, mas aos laços eternos. Aquilo que é feito em Deus, colocado n’Ele é para sempre!

Para ser para sempre de Deus é preciso, no dia chamado ‘hoje’, no tempo que é agora, colocarmos em prática a vontade d’Ele. É um esforço, é uma luta, uma determinação de vida, um empenho de coração para que, na nossa vida, possamos colocar em prática a vontade do Senhor.

Por favor, não sejamos aquelas pessoas insensatas que ouvem a Palavra de Deus, que dizem que é muito bom, muito bonito, que é isso mesmo, mas não se empenham em transformar a própria vida.

Sabe, meus irmãos, é verdade que Deus compreende os nossos limites, as nossas fraquezas e tem piedade de todas elas. Mas não basta ficar lamentando as fraquezas e os limites. É preciso um esforço humano, contando com a graça sobrenatural de Deus, para que a vontade d’Ele vença a nossa vontade.

Dentro de nós, muitas vezes, há uma má vontade, uma vontade mal inclinada para o maligno e para as coisas erradas. Precisamos mudar essa vontade, precisamos dobrar nossa vontade para que ela se dobre, incline-se para a vontade de Deus. Isso sim nos faz familiares de Deus, coloca-nos na família de Jesus!

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova - https://www.facebook.com/rogeraraujo.cn