Centro Esportivo do Maria Cecília reabre hoje

Espaço retoma atendimento ao público com oferta de diferentes modalidades, incluindo futsal, vôlei, lutas, dança e alongamento

O Centro Esportivo do Conjunto Maria Cecília, na região norte de Londrina, será reaberto à comunidade nesta terça-feira (24), voltando a oferecer atividades esportivas e recreativas. A Fundação de Esportes de Londrina (FEL), órgão responsável pela administração do espaço, está finalizando os últimos serviços e reparos no centro, que fica na Rua Luiz Brugin, 615.

Nas últimas semanas o local recebeu mutirões de limpeza e serviços de manutenção que incluem capina e roçagem, limpeza das quadras esportivas e piscina, salas de ginástica e outros espaços do centro. As áreas frontal e interna já estão prontas, e a parte dos fundos estará concluída antes do começo das atividades, que serão desenvolvidas com apoio dos estagiários da própria FEL.

O presidente da FEL, Fernando Madureira, informou que inicialmente o espaço terá atendimento ao público de terça-feira a sábado, das 7 horas às 21 horas, já com várias opções de modalidades. “Nesse primeiro momento vamos oferecer atividades de futsal, vôlei, taekwondo, boxe, muay thai, natação, dança e alongamento para idosos. Ainda não fechamos toda a programação, mas a intenção é, em breve, ampliar o número de vagas disponíveis e diversificar as modalidades, com a possibilidade de trabalharmos com o vôlei de areia, futebol de campo e judô, entre outros esportes”, adiantou.

Madureira ainda disse que o objetivo é incentivar a população a participar mais e tornar o espaço mais atrativo para, se for possível, alcançar, até o final de 2017, uma média de mil pessoas atendidas por mês. Atualmente o espaço atende uma média mensal de 500 pessoas. “Além de ampliar a quantidade de modalidades oferecidas, pretendemos realizar atividades para as crianças e adolescentes também durante as férias escolares, com práticas esportivas e recreativas como colônias de férias em julho e janeiro, por exemplo. O Centro Maria Cecília é importante, pois oferece atividades gratuitas à população, incentivando idosos e jovens a praticarem exercícios”, ressaltou.

Os interessados em participar das atividades oferecidas pelo centro esportivo podem obter mais informações sobre as vagas, inscrições e horários, além de tirar dúvidas, pelo telefone 3372-9191 ou pessoalmente, no próprio Centro.

N.com