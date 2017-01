Grupo Viva Saúde comemora primeiro ano com atividade cultural

Objetivo é que os participantes tenham acesso ao meio cultural da cidade e vivenciem novas experiências

O grupo de atividade física e terapêutico Viva Saúde, que é conduzido por agentes comunitários de saúde, com apoio dos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), promove uma atividade cultural, amanhã (25), em comemoração a um ano do grupo. Os participantes farão uma visita ao Sesc Cadeião Cultural, às 9 horas.

Segundo a agente comunitária de saúde da UBS Vila Ricardo, Silvana Olgado, o objetivo da visita é oferecer mais cultura aos participantes. “A maioria dos integrantes do grupo está na terceira idade e muitos não tiveram acesso ao meio cultural. Por isso, queremos abrir as portas para que eles possam participar destes ambientes culturais”, ressaltou.

Silvana também informou que a ideia durante a visita, é que eles também conheçam os cursos oferecidos pelo Sesc. “O Sesc também conta com uma sala de cinema que queremos que eles tenham acesso, pois muitos deles nunca foram ao cinema. Nossa intenção é que eles vivenciem novas experiências”, completou.

Sobre o grupo – O Viva Saúde atua desde o dia 8 de janeiro de 2016 promovendo atividade física e acompanhamento terapêutico aos participantes. Atualmente 25 pessoas participam do grupo, que se reúne às segundas, quartas e sextas, pela manhã, na Praça do Jardim Vila Ricardo, para atividades que envolvem a prática de exercícios físicos, como caminhada e alongamento.

Às quintas-feiras alguns dos participantes se reúnem em um momento terapêutico, mediado por profissionais de psicologia e nutrição do NASF. O objetivo é que eles troquem experiências, falando sobre o seu dia a dia, suas angústias e necessidades.

N.com