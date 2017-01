Prefeitura abre espaço para a apresentação de projetos de Londrina

Exposição do Barco Múltiplo Londrina 80, criado pelo ambientalista João das Águas, está sendo feita no saguão da sede administrativa

A Prefeitura de Londrina está abrindo, em 2017, o espaço de sua sede administrativa para a exposição de projetos empreendedores e de inovação que são desenvolvidos em Londrina e região.

De acordo com o chefe de gabinete da Prefeitura, Bruno Ubiratan, a ideia da atual gestão é valorizar as boas iniciativas e projetos interessantes que são realizados pelos londrinenses, seja na área de empreendedorismo, tecnologia ou qualquer segmento que seja relevante e possa trazer benefícios para Londrina. “Além disso, o objetivo é tornar o espaço público mais atraente aos cidadãos, mostrando à população as ideias e práticas inovadoras que acontecem no município”, frisou.

Inicialmente, a área do saguão estará disponível para receber as exposições, mas também há a possibilidade da utilização de outros espaços no decorrer do ano. O contato para as propostas de apresentação dos projetos pode ser feito junto ao setor de Chefia de Gabinete da Prefeitura de Londrina, pelo e-mail gabprefeito@londrina.pr.gov.br.

A primeira exposição do ano na Prefeitura teve início na semana passada e deve prosseguir até este final desta semana, das 12 às 18 horas, no saguão de entrada no térreo. Trata-se do Barco Múltiplo Londrina 80, idealizado pelo técnico de canoagem e ambientalista, João Batista Moreira Souza, o João das Águas. O barco é fruto de invento, desenvolvido e finalizado em dezembro de 2014, como parte das comemorações pelos 80 anos de Londrina.

“O Barco Múltiplo coloca Londrina na história da náutica, sendo uma embarcação que pode se transformar em mais de 80 tipos de barcos e combinações de uso. A ideia é chamar a atenção para o plano de gestão da cidade pelas águas. O barco pertence à ONG Patrulha das Águas e tem possibilidade de comercialização e uso em campeonatos e eventos esportivos”, disse João das Águas, que está diariamente no espaço da exposição para dar mais informações e tirar dúvidas a respeito do barco.

A exposição itinerante do Barco Múltiplo deve ocorrer em outros espaços ao longo deste ano como colégios, instituições e universidades. Outras informações podem ser encontradas no endereço www.facebook.com/barcomultiplopalondrina80

