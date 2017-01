Médicos disponibilizados pelo Cismepar iniciam trabalhos na rede municipal de saúde

Com consórcio, o município contará com 12 plantonistas a mais para atender a população nos Pronto Atendimentos

Hoje (24), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, assinará documento que autoriza os médicos plantonistas disponibilizados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR) a iniciarem os trabalhos nas unidades de Pronto Atendimento da rede municipal de saúde.

A solenidade será no gabinete do prefeito, localizado no 2° andar da sede administrativa da Prefeitura (Av. Duque de Caxias, 635, Centro Cívico).

O objetivo do contrato firmado entre o Município e o Cismepar é dar mais agilidade às escalas médicas. O maior benefício da parceria será a complementação dos plantões, amenizando o problema dos picos de filas de espera prolongadas nos serviços de urgência e emergência.

