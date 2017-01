Casa da Mulher abre inscrições para oficina de Customização de Camisetas

A oficina tem vagas limitadas, e será realizada na próxima quarta-feira (8), às 14 horas

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, por intermédio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para a oficina de Customização de Camisetas. A aula, gratuita, será conduzida pela artesã Cristiane Menezes, na próxima quarta-feira (8) às 14 horas.

Podem se inscrever mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, residentes em Londrina, em situação de vulnerabilidade social e econômica. A oficina será realizada na Casa da Mulher, localizada na Rua Máximo Peres Garcia, 340, Jardim do Leste. As vagas são limitadas, e as inscrições podem ser feitas pessoalmente ou pelo telefone (43) 3378-0111.

Para a oficina, as participantes devem levar uma camiseta usada, que será reaproveitada como uma peça diferenciada. Os demais materiais serão fornecidos pela Casa da Mulher.

N.com