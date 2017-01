Ayrton tem buscado a evolução para atuar no Tubarão

O lateral alviceleste elogiou a receptividade do elenco que o recebeu e falou que o ambiente de trabalho colabora para o trabalho e sua evolução como atleta

O Londrina Esporte Clube estreia amanhã, 25, contra o Figueirense, pela Copa Primeira Liga, em Florianópolis. O lateral Ayrton comentou sobre a convivência com os jogadores do elenco alvileste e sobre o calendário do Tubarão em 2017.

"Jogador gosta de jogar e o Londrina ter o calendário completo colaborou para minha decisão em vir representar o clube em 2017. Venho treinando todos os dias buscando a evolução e também melhorar na parte ofensiva. A pré-temporada foi puxada, mas serviu para nos preparar para o ano que será longo. Estou treinando forte e espero começar bem e dentro daquilo que se espera de mim", avaliou Ayrton.

RECEPTIVIDADE

Ayrton fez questão de elogiar a receptividade do elenco alviceleste assim que chegou ao LEC. Trabalhar em um ambiente como o do Tubarão, segundo o jogador, colabora para a evolução do atleta. "Fiquei surpreso com o acolhimento da equipe. Os jogadores vieram conversaram comigo, e fiquei feliz com a receptividade e isso fortalece o trabalho. O ambiente está bom e favorece dentro e fora de campo.

JOGO-TREINO

Ayrton participou do amistoso da semana passada contra o Linense no estádio do Café e falou sobre a parceria com o atacante Fabinho. "Eu e o Fabinho fizemos um bom jogo e os treinamentos têm nos ajudado. Vou procurar ajudar a equipe na saída de bola e também buscando a marcação", concluiu.

Asimp/LEC