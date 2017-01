Assaí - Inscrições abertas para torneio de futebol suiço

Já estão abertas as inscrições para a Copa Assaí Assados souza de Futebol Suiço.

As inscrições estão abertas até o dia 13 de fevereiro para equipes de Assaí e região e devem ser feitas no Ginásio de Esportes Yoshihiro Nonomura (Paulão). A copa são paras as categorias: Sub -9, 11, 13 e 15, Livre, Pré Sênior, Sênior, Máster, Veterano e Super Veterano.

O Congresso Técnico, acontecerá no dia 17/02/2017.

Maiores Informações: 98409-5710 (JONNY) - 98432-0178 (BETO)

e-mail: esporte@assai.pr.gov.br / smelassai@hotmail.com

COM/PMA