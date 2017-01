Rolândia - Secretaria de agricultura e e meio ambiente vai instalar quinze lixeira para recicláveis

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente vai instalar 15 lixeiras seletivas com a separação do lixo reciclável em pontos específicos da cidade visando oferecer ao cidadão mais uma possibilidade de dar um destino correto a itens retornáveis. De acordo com o Secretário Paulo Gripp, as lixeiras vão ser instaladas em áreas públicas com grande movimentação como a Prefeitura, Igreja Matriz. Calçadão, Rodoviária, Igreja da Vila Oliveira, UBS Nobre e Clínica do Rim, dentre outros. O investimento é de cerca de R$ 20 mil e a empresa Metalmax (de Rolândia) produziu os itens. As lixeiras ofertam o recebimento de quatro tipos de recicláveis: metal (na cor amarela), papel (verde) e plástico e vidro (vermelho). Os recipientes serão distribuídos tão logo ganhem os adesivos indicativos, o que deve acontecer nos próximos dias.

COM/PMR