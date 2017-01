Companhia de Saneamento do Paraná completa 54 anos

Os investimentos em saneamento feitos no Paraná de 2011 a 2015 somam R$ 3,3 bilhões e a previsão é investir mais R$ 1 bilhão em 2017. No período, as ligações de esgoto cresceram 34% e as de água, 15%. Os avanços em destinação de recursos em oferta de água tratada e sistema de esgoto sanitário foram destacados pelo governador Beto Richa no evento que comemorou os 54 anos da Sanepar, nesta feira (23), em Curitiba.

Na solenidade, com a participação dos funcionários da companhia e que foi transmitida por vídeo conferência para as regionais da empresa, foi assinado um contrato com a Caixa Econômica Federal para renovação da prestação de serviços financeiros e folha de pagamento. A totalidade dos recursos obtidos com a renovação do contrato será destinada à construção da nova sede da empresa.

“Ampliamos significativamente a coleta e o tratamento de esgoto em todos as regiões do Paraná. Um bom exemplo é Litoral, onde temos hoje praias limpas, água de qualidade e obras intensas de saneamento”, afirmou. “Além de estratégica, de ajudar de forma decisiva no desenvolvimento do Paraná, a Sanepar garante mais saúde aos paranaenses e dá exemplo ao Brasil. É um orgulho para todos os colaboradores da empresa”, declarou o governador.

ESTRATÉGIAS - “Propusemos no início de nosso governo que todas as empresas públicas se tornassem estratégicas para o desenvolvimento do Paraná, em especial a Sanepar e a Copel”, lembrou o governador. “É o que acontece hoje. Nossas empresas se fortaleceram e se tornaram sólidas. Graças à governança que implantamos, com profissionalismo e qualificação, as empresas públicas do Paraná são amplamente premiadas”, afirmou.

EXPANSÃO – Entre 2011 e 2015, a Sanepar ampliou de 1,5 milhão para quase 2 milhões o número de ligações de esgoto (acréscimo de 34%). Em cinco anos, a empresa fez um quarto das ligações de esgoto instaladas em todo o Estado ao longo de 54 anos.

Nos anos anteriores, a companhia priorizou as ligações de água a fim de universalizar a oferta no meio urbano. Atingida esta meta, a empresa pode se dedicar mais ao saneamento. Hoje, a Sanepar já está bem acima da média nacional na coleta e tratamento de esgoto. A empresa tem um índice de coleta 71%, tratando 99,5% do esgoto coletado. A média nacional é de 49% na coleta e 40% de tratamento.

“Os números demonstram a grandeza e a dimensão que a Sanepar atingiu nestes 54 anos”, ressaltou o presidente da companhia, Mounir Chaowiche. “Temos uma perspectiva muito boa para os próximos anos. A Sanepar está caminhando a passos largos, com investimentos vigorosos e para um crescimento cada vez maior”, avaliou.

Em ligações de água, a companhia ampliou de 2,6 milhões em 2011 para mais de 3 milhões em 2016, o que significa um crescimento de 15%. Nas cidades onde a Sanepar atuar, o índice de distribuição de água é de 100% no meio urbano.

As recentes conquistas da Sanepar também foram enaltecidas no encontro. A companhia foi posicionada no ranking do jornal Valor Econômico como a melhor empresa do setor de água e saneamento do Brasil. “Dados do Instituto Trata Brasil mostram que das 20 cidades com os melhores índices de saneamento do País, cinco são paranaenses: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Curitiba e Cascavel, sendo que Curitiba é a melhor entre as capitais brasileiras”, disse Richa.

A Sanepar também conquistou o primeiro lugar da região Sul no setor de infraestrutura e o segundo em nível nacional no ranking Maiores e Melhores de 2015 da revista Exame e teve o melhor desempenho financeiro no setor de saneamento e água no ranking da revista Época Negócios (2015).

NOVA SEDE – O projeto da nova sede, no mesmo local da atual, no bairro Rebouças, em Curitiba, é inteiramente elaborado dentro de princípios da eficiência energética e da sustentabilidade. Serão 9.600 metros quadrados, com certificação Leed Gold, capacidade para 850 pessoas e um auditório para 260 pessoas.

O prédio contará com sistema automatizado de iluminação e climatização, geração de energia solar, captação de água da chuva, vidros que filtram os raios solares e reduzem a temperatura externa e piso e forro especiais que diminuem os ruídos.

“A atual sede conta com muitos espaços improvisados. Com este investimento, daremos uma condição melhor de trabalho para nossos empregados”, salientou Chaowiche.

A companhia também prevê revitalizar o Museu do Saneamento. Na cerimônia de aniversário, os convidados e funcionários ganharam uma garrafa de água reutilizável, que foi desenhada para ser encaixada uma na outra, podendo ser utilizada em alguns espaços do museu.

COM/Sanepar