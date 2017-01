Dia de Campo Produza Mais em Sertanópolis

Brandt do Brasil participa com tecnologias inovadoras do dia de campo da Produza Mais 2017, no Paraná

Vitrine tecnológica com ótimas oportunidades de negócios, a 2° edição do dia de campo Produza Mais, da Produza, acontece amanhã, 25, em Sertanópolis. A Brandt do Brasil é parceira desta iniciativa e estará presente no evento, contribuindo com sua linha de fertilizantes foliares, tratamento de sementes com foco no milho safrinha.

Com a estimativa de aumento de mais de 40% da produção do milho safrinha em 2017, a Brandt, que tem sede em Londrina e grande presença em todo o Paraná, contribui para a ampliação da segunda safra de milho no estado. “Nosso foco neste momento é o milho, uma vez que a soja está para ser colhida e a época para tratos já passou. A Produza é uma grande parceira e o dia de campo é uma grande oportunidade para os nossos negócios”, explica Antonio Coutinho, diretor de marketing da Brandt do Brasil.

A linha de produtos da Brandt do Brasil já conta com quase 50 itens. E está crescendo. Destaque a soluções para tratamentos de sementes, fertilizantes, condicionadores de água, micronutrientes e outros produtos especiais: Linha TARGET de Nutrição de Plantas; Linha ACTION de melhoradores de calda para pulverização, anti deriva, anti espuma e dispersante de gota; Linha GÊNESIS de tratamento de sementes de Milho, Soja e demais culturas; linha FOCUS de produtos concentrados e derivados de óxidos e carbonatos, além da LINHA SMART SYSTEM que possibilita a melhoria do potencial produtivo das culturas de Soja, Milho, Feijão, Café e Cana e permite aos agricultores flexibilizar as épocas de aplicação por ser compatíveis na pulverização.

O dia de campo Produza Mais acontecerá a partir das 15h, na área de tecnologia Produza, situada na Rod. Celso Garcia Cid. – Km 423, em Sertanópolis (PR).

Mais informações no site: www.brandtbrasil.com.br

Monique Oliveira/Asimp