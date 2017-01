Prefeito recebe convite de viagem a cidade co-irmã de Londrina no Japão

Marcelo Belinati foi convidado para participar das comemorações de 40 anos do convênio de irmandade entre Londrina e a cidade de Nishinomiya

O Prefeito Marcelo Belinati recebeu ontem(24), em seu gabinete, o Deputado Federal Luiz Nishimori e o presidente da Associação de Intercâmbio Cultural Londrina-Nishinomiya, o empresário Ywao Miyamoto, além de lideranças da comunidade nipônica de Londrina, do Executivo e do Legislativo.

No encontro, o prefeito foi convidado para realizar uma viagem oficial, em abril, a Nishinomiya, no Japão, para participar das comemorações de 40 anos do convênio de irmandade entre Londrina e a cidade japonesa, localizada na província de Hyogo. Em maio, uma comitiva da cidade de Nishinomiya tem visita confirmada a Londrina para celebrar a marca.

O convite se estende para que Marcelo também participe de eventos da Missão Econômica e de Amizade Brasil-Japão 2017, incluindo, além de Nishinomiya, passagens pela capital Tóquio, onde haverá um seminário empresarial, além da cidade de Kobe e a província de Okinawa. Nesta última, fica localizada a cidade de Nago, que também é co-irmã de Londrina.

Marcelo frisou que pretende realizar a viagem ao Japão para comemorar os 40 anos de irmandade entre as cidades, ressaltando que essa é uma ótima oportunidade para estreitar os laços já existentes. “A comunidade nipônica tem fundamental importância, grande valor e influência na história de Londrina. Por isso, queremos fortalecer essa relação cada vez mais, seja através de parcerias comerciais, culturais, de tecnologia ou de conhecimento, uma vez que a UEL, por exemplo, já possui convênios com cidades japonesas. Vamos aproveitar esse potencial e tentar estabelecer contatos visando atrair empresas ao município”, enfatizou.

Para Luiz Nishimori, que já exerceu mandato de deputado federal junto com Marcelo em Brasília, o intercâmbio entre o Brasil e o Japão pode ser explorado de diversas maneiras. “A participação do prefeito nessa viagem será importante. Nishinomiya, por exemplo, é um centro de panificação e fabricação de doces, sendo uma cidade conhecida por isso. Uma possibilidade interessante seria poder mandar nossos jovens para aprender técnicas e adquirir conhecimentos lá, trazendo futuramente essa tecnologia para o Brasil”, comentou.

Por sua vez, Ywao Miyamoto afirmou que a troca de experiências entre Londrina e suas cidades co-irmãs no Japão é sempre positiva para articulações que possam vir a se concretizar em acordos benéficos entre as partes. “São 40 anos de história de irmandade das cidades, uma marca importante e que deve ser celebrada tanto lá como aqui”, concluiu.

O acordo de irmandade entre Londrina e Nishinomiya foi assinado em maio de 1977. Além de construções, como foi a Praça Nishinomiya em Londrina, as cidades já estabeleceram, no decorrer dos anos, intercâmbios culturais e acordos comerciais.

N.com