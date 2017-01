Servidores municipais participam de encontro com o prefeito Marcelo Belinati

Reunião, realizada em parceria com o Sindserv, ocorreu no prédio administrativo da Prefeitura

Com o objetivo de aproximar a administração municipal do funcionalismo público, o Prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, realizou ontem (24) uma reunião com os servidores municipais. O encontro foi promovido em uma parceria com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv), no 2º andar do prédio administrativo da Prefeitura. Já na abertura, Marcelo destacou que outras reuniões estão programadas e que o principal objetivo é fazer a sua apresentação aos servidores públicos da Prefeitura.

“Eu quero dizer a vocês que vamos trabalhar com absoluta transparência, mostrando ao funcionalismo público municipal e à cidade de Londrina como estão as contas da Prefeitura. Em um momento delicado como esse só tem uma maneira de você vencer os desafios: com o apoio e a participação de todos, com a união do Prefeito, da equipe, e dos servidores públicos municipais”, afirmou.

Sindicato – O presidente do Sindserv, Marcelo Urbaneja, lembrou que o pedido de reunião entre o Prefeito de Londrina e os servidores é uma reivindicação também do sindicato. “A gente tem uma expectativa muito positiva nesta administração, mesmo sabendo que esse caminho não será fácil. E assim como o prefeito, a gente quer que essa gestão seja um exemplo de administração pública”, afirmou.

Representando o funcionalismo municipal, o servidor Roberto Simão Ávila agradeceu o prefeito por expor e esclarecer a situação das finanças do Município. “Isso, para nós, é muito importante. Temos que ter esse conhecimento, pois estamos à disposição para ajudar”, disse.

Apresentação – Durante a reunião, o secretário municipal de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Edson de Souza, apresentou o levantamento financeiro do Município, com as receitas e despesas previstas e reprojetadas para o exercício de 2017, na administração direta e indireta. Ele destacou que a meta da Secretaria Municipal de Fazenda, em um primeiro momento, é arrecadar o que está previsto na Lei Orçamentária.

“Eu sei que não será fácil, mas vamos fazer todos os esforços para conseguir arrecadar o que está previsto na Lei Orçamentária. E aos demais servidores, venho pedir a máxima economia possível que pudermos. O servidor é a figura mais importante nesses momentos, e toda a vez que vem a crise, quem resolve é o servidor. Então peço a vocês, vamos dar as mãos para que a gente consiga em 2017 garantir os pagamentos devidos”, reforçou Souza.

Segundo o prefeito Marcelo, o gabinete está de portas abertas para qualquer esclarecimento necessário em relação à administração municipal, inclusive quanto às questões financeiras. “Quero que vocês tenham a convicção de que vou fazer tudo o que puder, e que nós vamos superar isso, não tenho nenhuma dúvida. Vamos trabalhar com seriedade, honestidade, transparência, com vontade de fazer as coisas acontecerem. E é muito importante o apoio de cada um que está aqui. Não tenho dúvida de que, conseguindo passar esse momento delicado de 2017, nós vamos dar um grande ganho de qualidade na nossa cidade”, frisou.

Novos encontros estão agendados, com o prefeito de Londrina, o Sindiserv e os servidores públicos municipais, nesta quarta-feira (25), às 10 e às 14 horas, na Igreja Evangélica Assembléia de Deus, localizada na Rua São Vicente, 168, Centro.

Também compareceram na reunião os secretários municipais de Governo, Marcelo Canhada; de Gestão Pública e de Recursos Humanos, Margareth Socorro de Oliveira; de Assistência Social, do Idoso e das Políticas para as Mulheres, Nádia Oliveira de Moura; chefe de Gabinete, Bruno Ubiratan; Corregedor-Geral, Alexandre Trannin; Controlador-Geral, João Carlos Perez; assessor de Projetos Estratégicos, Luiz Figueira de Mello; superintendente da CAAPSML, Marcos Urbaneja; Procurador-Geral, João Luiz Esteves; coordenador do Núcleo de Comunicação e Ouvidor-Geral, Alexandre Sanches; e os vereadores Amauri Cardoso e Estevão da Zona Sul.

