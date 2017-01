Educação se reúne com a comunidade do Novo Amparo para discutir reabertura da escola

Objetivo é avaliar o grau de segurança no bairro que, nos últimos dias, tem sido alvo de atos violentos

A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, juntamente com o vereador Amauri Cardoso, participa hoje (25), às 13h30, de uma reunião com a comunidade do Conjunto Novo Amparo, na região norte, a respeito da reabertura, ou não, das unidades da Educação no bairro. A reunião será no prédio da Escola Municipal Elias Kauam, na Rua Maria Garcia Lopes, 178.

O objetivo é verificar o grau de segurança na comunidade que, nos últimos dias, tem sido alvo de atos violentos. Esta medida obrigou o fechamento, por questões de salvaguardar servidores municipais e a população local, da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, que permanece temporariamente fechada. O atendimento foi transferido para a UBS do Milton Gavetti.

No caso da Escola Municipal Elias Kauam e do Centro de Educação Infantil (CEI), a preocupação é quanto à segurança de servidores e das crianças que vão frequentar o local a partir de amanhã (26), com o retorno às aulas.

A administração municipal do prefeito Marcelo Belinati, desde que os conflitos armados no bairro se intensificaram na última semana, além de determinar o fechamento temporário da UBS, também procurou o comando a 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, da Polícia Civil, procurando intensificar o patrulhamento no bairro. Também houve a determinação da Secretaria Municipal de Defesa Social para que a Guarda Municipal ampliasse o patrulhamento na comunidade, principalmente verificando a integridade dos prédios públicos municipais.

“Estamos preocupados com a integridade dos alunos e professores e queremos ouvir o que a comunidade tem a dizer também sobre essa questão”, explicou Maria Tereza.

