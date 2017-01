CMTU realiza vistoria de vans escolares até o dia 31

Veículos que não forem regularizados poderão sofrer cassação da licença

Até a tarde da última segunda-feira (23), dos 125 veículos habilitados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) a realizar o transporte de escolares em Londrina, apenas 46 haviam passado pela vistoria obrigatória. Os condutores dos 79 que ainda não foram apresentados à inspeção deverão agendar o procedimento e comparecer à companhia até a próxima terça-feira (31). A partir desta data a CMTU notificará os faltosos, estabelecendo prazo específico para regularização. Depois, as vans escolares que não tiverem sido inspecionadas serão encaminhadas ao processo de revogação do alvará.

Também a partir do dia 1º de fevereiro, ainda que dentro do prazo de notificação, os transportadores flagrados rodando sem o selo que identifica os veículos regulares já estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e no decreto municipal que regulamenta o serviço. Pelo CTB, a infração é de natureza média e o valor da multa é de R$ 130,16, com perda de 4 pontos na carteira. Já pela legislação local o valor da multa varia de R$ 198,50 a R$ 997,06.

O coordenador de Transporte Comercial da CMTU, José Carlos da Silva, orientou que os transportadores estejam atentos ao prazo, agendem a vistoria e façam o recolhimento das taxas o quanto antes, para que sejam evitados problemas com a fiscalização. “É importante que os condutores não deixem para a última hora, pois ficar sem o selo de vistoria da companhia pode gerar diversos inconvenientes, como a perda de clientes e o pagamento das sanções previstas em lei”, advertiu.

Ele explicou que a segunda quinzena de janeiro registrou aumento na procura, mas o número de veículos inspecionados ainda é menor do que a metade da frota. “Na semana passada e nesta, tivemos o preenchimento de todos os horários disponíveis para vistoria. No entanto, a busca ainda está aquém do esperado”. O coordenador disse que, para dar conta de atender os que deixaram para passar pelo procedimento na última hora, a CMTU abriu dois dias extras para a realização da inspeção: sexta-feira (27) e a próxima segunda (30).



O agendamento da vistoria pode ser efetuado pelos números 3379-7966 ou 3379-7973. O boleto referente à inspeção obrigatória, no valor de R$ 315,58, pode ser obtido por e-mail ou retirado pessoalmente na sede administrativa da CMTU, mediante solicitação prévia.

Texto: Assessoria de Imprensa da CMTU

