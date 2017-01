UEL divulga resultado do Vestibular 2017

A UEL divulgou ontem (24), o resultado do Vestibular 2017. A lista dos classificados em 1ª convocação está disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), no endereço www.cops.uel.br.



A pré-matrícula dos classificados deve ser efetivada a partir desta terça-feira no Portal do Estudante, endereço www.uel.br/portaldoestudante.



A pré-matrícula vai até quinta-feira (26), às 23h59min. A postagem à Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da documentação de matrícula deve ocorrer até sexta-feira (27). As aulas do Calendário 2017 começam dia 17 de abril.



O Boletim de Desempenho do Candidato (1ª e 2ª fases) sai nesta quarta-feira (25), no endereço www.cops.uel.br. O documento traz informações como pontuação geral, classificação e nota da redação. Segundo informações da Cops, a maior nota da Redação foi 38,68. A nota foi conquistada por candidato aprovado para o curso de Medicina.



O mais novo candidato aprovado nasceu em 2001, e conquistou uma vaga no curso de Matemática. Já entre os mais velhos estão os aprovados nascidos em 1963, aprovados, nos cursos de Letras (Inglês) e Serviço Social.



SEGUNDA CHAMADA - A 2ª lista de convocados será divulgada no próximo dia 31, ao meio dia, também no site da Cops (www.cops.uel.br).



VAGAS - A Universidade oferece 2.480 vagas, em 54 cursos de graduação. Outras 600 são ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU). Na edição 2017 do Vestibular da UEL, O curso mais disputado foi Medicina (sistema universal), com 125 candidatos/vaga, seguido por Psicologia (30,63) e Biomedicina (28,44).



O total de inscritos para a 1ª fase do Vestibular foi de 22.946 candidatos. As provas da 1ª fase - Conhecimentos Gerais, com 60 questões - foram aplicadas em outubro. Foram aprovados 8.911 candidatos. Eles fizeram as provas da 2ª em dezembro.

