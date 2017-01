Relacionados para a partida entre Figueirense e LEC

Confronto de estreia do Tubarão na Copa Primeira Liga será disputado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis,hoje às 19h

O Londrina Esporte Clube fará sua estreia na Copa Primeira Liga nesta quarta-feira, às 19h, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli. Será a primeira partida oficial do Tubarão na temporada de 2017.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS



GOLEIROS: Alan e Cesar;

LATERAIS: Igor Bosel, Lucas Ramon, Ayrton e Igor Miranda;

ZAGUEIROS: Luizão, Marcondes, Matheus;

VOLANTES: Bidía, França e Germano.

MEIAS: Celsinho, Fabinho, Júlio Pacato, Marcinho, Rafael Gava e Robinho.

ATACANTES: Lucas Machado, Safira, Wellison e Yaya.

FALA TENCATI

"Fizemos uma explanação para os jogadores de quem é a equipe do Figueirense, seus jogadores, o sitema de jogo, o sistema defensivo, saída de bola. É preciso estar um passo à frente dos adversários e não estar despreparados. Temos um grupo unido, forte e comprometido que está focado para buscar a vitória", destacou Tencati.

Tencati afirmou que a união da equipe será um dos diferenciais do time para a temporada de 2017. "No jogo-treino percebemos várias qualidades no time. Uma equipe que se posta bem em campo, que busca alternativas

e procura o jogo. Existe a coletividade. Somos uma equipe em que um defende. Este diferencial faz o trabalho fluir", complementou Tencati que estará à frente do LEC em sua sétima temporada.

MOTIVADO

Tencati está motivado para a temporada do Tubarão em 2017. O treinador alviceleste contou que a meta é fazer o melhor do que foi feito em 2016. " Me motiva sempre a fazer melhor. O que eu fiz no ano passado, quero fazer melhor este ano. O que motiva no Campeonato Paranaense é o título. Na série B é o acesso. Já que tenho a confiança da direção do clube e dos atletas, agora é trabalhar e criar alternativas", afirmou Tencati que assumiu o comando do Tubarão em abril de 2011.

Asimp/LEC