Seleção faz treino no Engenhão

Pouco tempo, mas muito trabalho. Assim pode ser definido o treino da Seleção Brasileira, realizado ontem (24), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, preparatório para o Jogo da Amizade. Com o grupo completo, composto por atletas que atuam nos clubes brasileiros, o técnico Tite pôde passar a sua filosofia, estilo de jogo e orientações aos comandados por mais de uma hora, sob o olhar atento dos jornalistas do Brasil e de outros países, que puderam acompanhar as atividades.

A partida entre Brasil e Colômbia será nesta quarta-feira (25), às 21h45. Toda a renda líquida da partida será repassada à Associação Chapecoense de Futebol, que a utilizará integralmente para indenizar os familiares dos jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes, vítimas da queda do avião que levava o time para disputar a partida final da Copa Sul-Americana, na Colômbia.

CBF