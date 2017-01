Rolândia - Cidadão tem até 24 de fevereiro para pagar impostos em atrasos com desconto na multa por meio do PROFIS

O Programa de Regularização Fiscal (Profis) foi prorrogado até o dia 24 de fevereiro e a população já pode procurar o Prédio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 12h às 17h, para regularizar as pendências de impostos atrasados. A ação possibilita aos rolandenses a oportunidade de quitar débitos com a Prefeitura, com descontos de até 100% na multa. Basta procurar o setor de Tributação no piso térreo da Prefeitura, que fica na Avenida Presidente Bernardes, 809, Centro.

Parcelamento Desconto

À vista 100%

2 vezes 95%

3 vezes 90%

4 vezes 85%

5 vezes 80%

6 vezes 70%

COM/PMR