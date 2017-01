Londrina: ​Começa hoje o Sul Brasileiro de Tênis

Tradicional torneio, que abre a temporada da modalidade no país, será disputado nas quadras do Londrina Country Club

As quadras do Londrina Country Club serão palco a partir de hoje das disputas da 5ª etapa do Circuito Sul Brasileiro de tênis, torneio que abre a temporada da modalidade no país. Esta será a 15ª vez que o clube e a cidade de Londrina recebem o tradicional campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Tênis, em conjunto com a Federação Paranaense de Tênis (FPT). A programação se estende até o próximo sábado, quando serão disputadas as finais da competição, se as condições climáticas ajudarem.

Cerca de 180 tenistas de várias partes do Brasil - a maioria do Sul – vão disputar pontos no ranking nacional em sete categorias (9, 10, 11, 12, 14, 16 e 18 anos) nos naipes feminino e masculino, em jogos de simples e duplas. O Circuito Sul Brasileiro acontece simultaneamente em todas as regiões do Brasil.

Como grande parte dos jogadores são jovens em idade escolar, a organização destaca que o torneio é uma oportunidade ímpar aos tenistas, pelo fato de ser jogado em época de férias. “É uma oportunidade que tanto os tenistas do clube como os de Londrina têm de somar pontos no ranking nacional sem ter viajar. Para os que vêm de fora, também tem a questão do recesso escolar, eles não perdem aulas”, aponta José Guilherme Danelon, um dos organizadores do evento.

A equipe do Londrina Country Club entrará na disputa com 26 representantes, a maioria jovens formados nas quadras do clube, na franquia da Escolinha Guga. “Estamos começando a colher os primeiros frutos dessa parceria importante para o tênis de Londrina e do Paraná. São crianças e jovens que começam a ganhar corpo e experiência em torneios dessa importância”, frisa Danelon.

Equipe tradicional de Porto Alegre, a Associação Leopoldina Juvenil veio a Londrina com 14 atletas. Além da boa época para a disputa, o técnico Maurício Motta, o Tuca, destaca outro ponto importante que faz as equipes incluírem o torneio em seus calendários. “A gente mesmo vem de pré-temporada, onde se prioriza muito o físico. Agora é o momento de começar a equilibrar, começar a ganhar ritmo de jogo também. É uma base para o ano todo”, explica.

Tuca diz ainda que jogar em Londrina é diferente. “É sempre um prazer vir para cá, o clube é muito tradicional, sempre somos muito bem recebidos. O clube e a cidade respiram tênis. Alguns lugares têm uma atmosfera diferente para o tênis e Londrina tem isso”, destaca.

Rafael Souza/Asimp