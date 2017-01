Termina nesta quinta inscrição para vestibular da UniFil

Termina nesta quinta-feira (dia 26) o prazo de inscrição para o vestibular da UniFil. As provas são no sábado (dia 28), às 14 horas, no campus sede da Avenida JK, 1626. O resultado sai em 1º de fevereiro e as aulas começam dia 6.

Os 19 cursos ofertados na graduação presencial são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Design Gráfico, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Estética e Cosmética, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Teologia.

No ensino a distância, os 15 cursos são: bacharelados – Administração, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Serviço Social e Teologia; licenciaturas – Educação Física e Pedagogia; superiores de tecnologia – Engenharia, Logística (semipresencial), Manutenção Industrial, Podologia, Processos Gerenciais, Radiologia e Serviços Jurídicos.

Outra possibilidade de acesso é com a nota do Enem, de 2009 em diante. As seleções semanais, com inscrição gratuita. A UniFil disponibiliza aos alunos matriculados a possibilidade de financiamento pelo FIES, UniFies, Pravaler, Crédito Universitário Bradesco e também bolsas de estudos pelo ProUni.

Mais informações www.unifil.br